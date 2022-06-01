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Dünya

Hindistan'dan Türkiye kararı! 2 yıl sonra bir ilk

Korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılında Türkiye uçuşlarını durduran Hindistan merkezli IndıGo Havayolları, iki yıl aradan sonra İstanbul Havalimanı tarifeli seferlerini yeniden başlattı.

IHA1 Haziran 2022 Çarşamba 19:46 - Güncelleme:
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Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında bir çok ülke kapanmaya gitmiş, bu kapsamda havayolu şirketleri dış hat uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Salgın nedeniyle Türkiye seferlerini durduran IndıGo Havayolları, iki yıllık aradan sonra yeniden Türkiye'ye uçmaya başladı. Bu kapsamda Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den havalanan Airbus A321 tipi tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen kabin ekipleri çiçeklerle karşılandı.

HAFTANIN 7 GÜNÜ KARŞILIKLI SEFER

Yine İstanbul Havalimanı'ndan Yeni Delhi'ye gerçekleştirilecek uçuş öncesi bilet ve bagaj işlemlerini yaptırmak üzere check-in adasına gelen yolcular da havayolu şirketine yer hizmeti veren Turkısh Ground Servıces (TGS) personelleri tarafından çiçek ve çikolatayla karşılandı. Havayolu şirketi, haftanın her günü İstanbul-Yeni Delhi hattında karşılıklı uçuş gerçekleştirecek. Artan talep doğrultusunda ise seferlerin artırması bekleniyor.

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