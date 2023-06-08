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Dünya

Hindistan'dan Ukrayna'ya G20 ambargosu

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, eylül ayında ev sahipliği yapacağı G20 Liderler Zirvesi'ne Ukrayna'yı davet etmeyi düşünmediklerini söyledi.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 14:49 - Güncelleme:
Hindistan'dan Ukrayna'ya G20 ambargosu
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Jaishankar, "G20'ye katılımın yalnızca davet ettiğimiz üyeler ve kuruluşlar için olduğunu düşünüyoruz. Bunun da listesini G20 dönem başkanlığını üstlendiğimizde açıklamıştık." dedi.

Bu durumu tekrar gündeme getirmediklerini belirten Jaishankar, "Dürüst olmak gerekirse, bu kimseyle tartıştığımız bir konu değil." diye konuştu.

Jaishankar, eylülde yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne Ukrayna'yı davet etmeyi düşünmediklerini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'ne davet edilmişti.

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