Hindistan’ı karıştıran soru: Başbakan adayı İngiliz vatandaşı mı?

Yaklaşık 900 milyon kadar seçmenin sandık başına gittiği Hindistan’da “İngiliz vatandaşlığı krizi” çıktı. 11 Nisan’da başlayan ve 39 gün sürecek olan seçimlerde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin en büyük rakibi olan Rahul Gandhi’nin İngiliz vatandaşlığı taşıyıp taşımadığı sorgulanıyor.

Hindistan’da mevcut Başbakan Narendra Modi’nin başında bulunduğu Halk Partisi’nin milletvekilleri, ana muhalefetteki Kongre Partisi’nin lideri Rahul Gandhi’nin İngiliz vatandaşlığı taşıyıp taşımadığına ilişkin açıklama yapmasını istedi.

Hindistan kanunlarına göre, gönüllü olarak yabancı bir pasaporta sahip olan kişinin Hindistan vatandaşlığı otomatik olarak düşüyor.

Reuters’te yer alan habere göre, Kongre Partisi’nden yapılan açıklamada, “seçimleri kaybedeceğini anlayan” Hindistan Halk Partisi’nin Rahul Gandhi’ye asılsız iddialarla bireysel saldırılar başlattığı belirtildi.

Kongre Partisi Sözcüsü Sanjay Jha, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Tamamen acayip, tuhaf ve aptalca bir durum. Hindistan halkı, kötü niyetli ve kindarca yapılan bu bireysel saldırıları görüyor.” diye konuştu.

Hindistan’da seçim sonuçlarının 23 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.