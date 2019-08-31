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Hindistan'ın Assam eyaletinde 1,9 milyon kişi vatandaş sayılmadı

Hindistan'ın doğusundaki Assam eyaletinde 1,9 milyon kişi, yasal sakinleri belirlemek ve yasa dışı göçmenleri ayıklamak için oluşturulan nihai vatandaşlık listesinin dışında bırakıldı.

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Assam Ulusal Vatandaş Sicili'nden (NRC) yapılan açıklamaya göre, listede nihai vatandaşlık listesinde, eyalette yaşayan 31,1 milyon kişi yer alırken, 1,9 milyon kişi listeye alınmadı.
 
Eyalet İçişleri Bakanlığı, listede yer almayan 1,9 milyona yakın kişinin 120 gün içinde Yabancılar Mahkemeleri'ne itiraz başvurusunda bulunabileceğini açıkladı. 
 
Listeye alınmaya kişiler, "devletsiz" olarak tanımlanacakları endişesi taşıyor.
 
Assam eyaletine özel olan listenin ilk hali 1951'de hazırlanmıştı. Bugün hazırlanan listede, 1951 listesinde ismi bulunanlar ve onların soyundan gelen kişiler ile, 24 Mart 1971'deki seçim listelerinde ve merkezi hükümete ait herhangi bir belgede adı bulunanlar yer alıyor.
 
İnsan hakları grupları, listeyi özellikle komşu ülke Bangladeş'ten gelen Müslüman azınlığın sınır dışı edilmesine yönelik bir girişim olarak yorumluyor.
 
Listeye baktığında, kendisini, oğlunu, 2 kızını bulan, ancak eşi ve 3 çocuğunu listede göremeyen Mijanur Rahman, çok endişeli olduğunu söyledi.
 
Merkez ve eyalet hükümetleri, isimleri listede yer almayanların "yabancı" ilan edilmeyeceğini bildirse de mahkemelerdeki başvuruları sonuçsuz kalanların kurulmakta olan ıslahevlerine alınacağı haberleri kaygıya neden oluyor.
 
İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) Assam'daki "nihali vatandaşlık listesi" uygulamasını destekliyor.

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