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Dünya

Hindistan'ın Keşmir Kontrol Hattı'nda açtığı ateşte 2 Pakistanlı öldü

Pakistan ordusu, Hindistan'ın Keşmir Kontrol Hattı'nda sebepsiz yere açtığı ateş sonucu 2 Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
Hindistan'ın Keşmir Kontrol Hattı'nda açtığı ateşte 2 Pakistanlı öldü
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan'ın Keşmir Kontrol Hattı'nın Sattwal bölgesinde bir grup çobana sebepsiz ve ayrım gözetmeden ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 2 Pakistanlı sivilin yaşamını yitirdiği aktarılırken, bu durumun "Hint ordusunun masum Keşmirlilere yönelik insanlık dışı tutumunu" gösterdiği vurgulandı.

Pakistan'ın bu duruma yanıt verme hakkını saklı tuttuğuna işaret edilen açıklamada, Yeni Delhi yönetimine Keşmirlilerin insan haklarına saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

SALDIRI, HİNDİSTAN-ABD ORTAK AÇIKLAMASININ ARDINDAN GERÇEKLEŞTİ

Saldırının, İslamabad'ı sınır ötesi terörle suçlayan ABD ve Hindistan'ın ortak açıklamasının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Söz konusu saldırı, ulusal basında Hindistan'ın Joe Biden yönetiminin Yeni Delhi'nin arkasında olduğunu gösterme girişimi olarak yorumlandı.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İslamabad'ı sınır ötesi terörle suçlayan ABD ve Hindistan'ın ortak açıklamasının diplomatik normları ihlal ettiğini belirterek tepki göstermişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ABD ziyareti kapsamında iki ülke dün ortak açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, "Liderler, Pakistan'ı, kontrolü altındaki hiçbir bölgenin terör saldırıları başlatmak için kullanılmamasını sağlamak için derhal harekete geçmeye çağırdılar." ifadesine yer verilmiş ve insansız hava araçlarının terör amaçlı kullanımıyla mücadelede de birlikte çalışmanın önemi vurgulanmıştı.

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