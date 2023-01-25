Hindistan'ın Pakistan'ı Şanghay İşbirliği Örgütü'ne davet ettiği ileri sürüldü

The Indian Express gazetesindeki haberinde, Jaishankar'ın bu daveti Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği üzerinden Pakistanlı mevkidaşına ilettiği iddia edildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari daveti kabul ederse 12 yıl aranın ardından Hindistan'a dışişleri bakanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmiş olacak.

Eski Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Khar, Temmuz 2011'de Hindistan'ı ziyaret etmişti.

- İLİŞKİLER 2016 İTİBARİYLE KÖTÜLEŞMEYE BAŞLADI



Eski Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, dönemin Pakistan Dışişleri Bakanı Sartaj Aziz'e Ağustos 2015'te davet göndermişti. Fakat Swaraj, Aziz'den Hindistan'da Cammu Keşmirli liderlerle görüşmekten vazgeçmesini istemişti. Aziz'in bunu reddetmesi üzerine davet iptal edilmişti.

Hindistan'dan Pakistan'a yapılan Dışişleri Bakanı düzeyindeki en son ziyaret ise Aralık 2015'te Swaraj tarafından gerçekleştirilmişti.

Swaraj'ın ziyaretinin ardından Cammu Keşmir'de Ocak ve Eylül 2016'da terör saldırıları yaşanmıştı. Şubat 2019'daki terör saldırısıyla iki ülke arasındaki ilişkiler iyice kötüleşmişti.

Yeni Delhi yönetiminin 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırıp eyaleti merkeze bağlı iki birlik toprağına bölmesinin ardından diplomatik ilişkiler en düşük seviyeye indirilmişti. Ticaret askıya alınmış, sınır ötesi otobüs ve tren seferleri durdurulmuştu.

- PAKİSTAN'DAN MÜZAKERE ÇAĞRISI



Aralık 2022'de Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Pakistan'ı "terörün merkezi" olmakla suçlamıştı. Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Gujarat'ta 2002'deki ayaklanmalar dolayısıyla eleştirmişti.

Ancak bu gerilim uzun sürmemiş, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 12 Ocak'ta Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye iki ülke arasında Cammu Keşmir dahil, tüm meselelerin çözümü için ciddi ve samimi şekilde müzakere yapma çağrısında bulunmuştu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Baghci, 19 Ocak'ta ülkesinin Pakistan ile komşuya yaraşır bir ilişki istediğini ancak "terör, şiddet ve düşmanlıktan temizlenmiş elverişli bir ortama" ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.