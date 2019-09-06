73 yaşında ikiz annesi oldu!

27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7102
  • 6,3
  • 275.891
  • 99547
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistanlı kadın 73 yaşında ikiz kız çocuğu dünyaya getirdi

Hindistan’da 73 yaşındaki kadın, 2 aylık tüp bebek tedavisinin ardından ikiz kız çocuğu dünyaya getirdi. Yıllarca baba olmayı bekleyen eşi ise doğumdan bir gün sonra felç geçirdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan’ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde yaşayan Mangayamma Yaramati, 73 yaşında anne oldu. Yaramati, 2 aylık tüp bebek tedavisinin ardından dün ikiz kız çocuğu dünyaya getirdi. Mangayamma Yaramati, 82 yaşında olan eşi Sitarama Rajarao’nun her zaman çocuk istediğini ancak şu ana kadar hamile kalamadığını söyledi. Bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yaramati, “O kadar mutluyuz ki. Defalarca denedik ve çok sayıda doktorla görüştük. Hayatımın en mutlu günü” dedi.
 
Bugüne kadar anne olamadığı için toplumda kendini kötü hissettiğini ve sosyal aktivitelere katılamadığını dile getiren Yaramati, “Bana çocuksuz kadın diyerek sesleniyorlardı” ifadelerini kullandı.
 
Yıllar sonra anne olan kadının eşi Sitarama Rajarao ise, baba olmasından bir gün sonra felç geçirdi. Rajarao’nun hastanedeki tedavisi sürüyor. Hindistan’da 2016 yılında Daljinder Kaur adlı kadın 70 yaşında anne olmuş, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

PKKYPG´li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

73 yaşında ikiz annesi oldu!

73 yaşında ikiz annesi oldu!

HDP'nin önünde evlat nöbeti... Aile sayısı 11'e yükseldi

HDP'nin önünde evlat nöbeti... Aile sayısı 11'e yükseldi

Mezarı başında dua edip teslim oldu

Mezarı başında dua edip teslim oldu

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü

İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü

Dünyayı korku sardı! Çağrı üstüne çağrı yaptılar

Dünyayı korku sardı! Çağrı üstüne çağrı yaptılar

Ekonomi Bakanı Guedes'ten Macron'un eşine 'çirkin' ifadeler

Ekonomi Bakanı Guedes'ten Macron'un eşine 'çirkin' ifadeler

Eşini uyurken keserle öldürmüştü... Ayrıntılar dehşete düşürdü

Eşini uyurken keserle öldürmüştü... Ayrıntılar dehşete düşürdü
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´nin Beyrut Büyükelçiliği´ne provokatif eylem!

Türkiye´nin Beyrut Büyükelçiliği´ne provokatif eylem!

40 derece sıcakta, sürekli karıştırılarak kurutuluyor!

40 derece sıcakta, sürekli karıştırılarak kurutuluyor!

Helenistik ve Roma dönemine ait tapınak bulundu!

Helenistik ve Roma dönemine ait tapınak bulundu!

Mezardan böyle çıkarıldı! 100 yıldır bunu yapıyor...

Mezardan böyle çıkarıldı! 100 yıldır bunu yapıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA