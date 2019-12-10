Hindu’ya vatandaşlık Müslüman’a ayrımcılık

Çoğunluğu Müslüman olan Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırarak bölgenin Hindulaştırılması adına ilk adımı atan Yeni Delhi yönetimi, şimdi de Hindu göçüyle asimilasyona hazırlanıyor. Modi hükümeti, komşusu olan Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’dan kaçak yollarla gelen gayrimüslimlere af getirerek, vatandaş olmalarının önünü açan tartışmalı yasal düzenlemeyi parlamentoya sundu. Tasarıyla, 64 yıldır yürürlükte olan ve ülkeye yasadışı girenlerin vatandaş olmasını yasaklayan Vatandaşlık Kanunu’nun değiştirilmesi öngörülüyor. Bu kanunda yasadışı göçmen, Hindistan’a pasaport olmadan giriş yapanları ‘yabancılar’ olarak tanımlarken, değişiklik sayesinde ülkedeki Hindu ve Budist sayısının artırılması hedefleniyor. Tasarı Müslümanları kapsamadığı için Hindu milliyetçisi BJP hükümetine, Müslümanlara ayrımcılık yaptığı eleştirisi yöneltiliyor.