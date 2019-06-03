Hint askeri nakliye uçağı Çin sınırında radardan kayboldu
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Antonov An-32 tipi askeri nakliye uçağı Çin sınırına yakın bir noktada radardan kayboldu.
- DHA
Yerel medya, 8 mürettebat ve 5 yolcunun bulunduğu uçağın, Hindistan'da Assam eyaletindeki Jorhat kasabasından kalktığını ve Çin sınırına yakın bir noktada uçağın radardan kaybolduğunu yazdı. Yerel saat ile 12:25´te kalkan uçağın hedefinin Arunachal Pradesh şehrinin batı Siang Bölgesi'ndeki Mechuka kasabası olduğu belirtildi.
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