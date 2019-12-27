İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9353
  • EURO
    6,5958
  • ALTIN
    287.657
  • BIST100
    113653
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hint Müslümanlarına tehdit: Ya Pakistan’a ya kabristana
Dünya

Hint Müslümanlarına tehdit: Ya Pakistan’a ya kabristana

Hindistan’da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş’ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri dışlayan ırkı yasaya karşı isyanın büyümesi üzerine aşırı Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi hükümeti harekete geçti.

27.12.2019  04:05 - Güncelleme: 27.12.2019  04:05

Modi’nin emriyle polis, Müslümanların evini basarak tehdit etmeye başladı. Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan 72 yaşındaki Hacı Hamid Hasan, 30 polis memurunun cuma günü saat 23.00’de evine saldırdığını söyledi. Hasan, evinin polisler tarafından kullanılamaz hale getirildiğini ifade ederek, “Bana Müslümanların Pakistan veya kabristan olmak üzere sadece iki yeri olduğunu söylediler” dedi.Tek suçunun, kendisi ve oğlunun cuma namazından sonra protestolara katılmak olduğunu vurgulayan Hasan, “Eyalet Başbakanı Adityanath intikam alıyor” diye konuştu. 

 

 

 

Hocaların Hocası Roger Smith Kanal İstanbul’la ilgili ne dedi?

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu
Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu

Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu

2020 yılı için asgari ücret belli oldu
2020 yılı için asgari ücret belli oldu

2020 yılı için asgari ücret belli oldu

Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu
Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu

Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu

Milli Muharip Uçak için yeni gelişme
Milli Muharip Uçak için yeni gelişme

Milli Muharip Uçak için yeni gelişme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.