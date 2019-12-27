Hint Müslümanlarına tehdit: Ya Pakistan’a ya kabristana

27.12.2019 04:05 - Güncelleme: 27.12.2019 04:05

Modi’nin emriyle polis, Müslümanların evini basarak tehdit etmeye başladı. Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan 72 yaşındaki Hacı Hamid Hasan, 30 polis memurunun cuma günü saat 23.00’de evine saldırdığını söyledi. Hasan, evinin polisler tarafından kullanılamaz hale getirildiğini ifade ederek, “Bana Müslümanların Pakistan veya kabristan olmak üzere sadece iki yeri olduğunu söylediler” dedi.Tek suçunun, kendisi ve oğlunun cuma namazından sonra protestolara katılmak olduğunu vurgulayan Hasan, “Eyalet Başbakanı Adityanath intikam alıyor” diye konuştu.