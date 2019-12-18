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Dünya

Hint Müslümanlarından Bollywood'a tepki

Hindistan’da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş’ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası’na karşı düzenlenen gösteriler ülke genelinde sürüyor.

18.12.2019  01:26 - Güncelleme: 18.12.2019  01:26

Eylemciler, bu sefer de Bollywood’un Müslüman aktörlerini hedef aldı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Bollywood sinemasının ünlü aktörleri Şah Ruh Han, Amir Han ve Selman Han’a suskun oldukları için tepki gösterdi. Müslümanlar, aktörlerin ırkçı yasaya ve Pazar akşam Jamia Millia Islamia (JMI) ve Aligarh Müslüman Üniversitesi (AMU) öğrencilerinin yasa değişikliğine ilişkin protestolar sırasında polis şiddetine maruz kalmasını neden kınamadığını sordu. Şah Ruh Han’ın eski bir JMI mezunu olduğunu anımsatan kullanıcılar, Müslüman aktörlerin sessiz kalmasını eleştirdi. 

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

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