Hint Müslümanlarından Bollywood'a tepki

18.12.2019 01:26 - Güncelleme: 18.12.2019 01:26

Eylemciler, bu sefer de Bollywood’un Müslüman aktörlerini hedef aldı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Bollywood sinemasının ünlü aktörleri Şah Ruh Han, Amir Han ve Selman Han’a suskun oldukları için tepki gösterdi. Müslümanlar, aktörlerin ırkçı yasaya ve Pazar akşam Jamia Millia Islamia (JMI) ve Aligarh Müslüman Üniversitesi (AMU) öğrencilerinin yasa değişikliğine ilişkin protestolar sırasında polis şiddetine maruz kalmasını neden kınamadığını sordu. Şah Ruh Han’ın eski bir JMI mezunu olduğunu anımsatan kullanıcılar, Müslüman aktörlerin sessiz kalmasını eleştirdi.