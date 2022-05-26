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Dünya

Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi bölgede ekonomik iş birliğini güçlendirecek

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'nin (IPEF) bölge ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendireceğinden emin olduğunu söyledi.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 11:57 - Güncelleme:
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Başbakan İsmail Sabri, Tokyo'da düzenlenen 27. Uluslararası Asya'nın Geleceği Konferansı'nın soru-cevap oturumunda basın mensupları ve katılımcılardan gelen sorulara yanıt verdi.

Malezya'nın, IPEF inisiyatifinin, Hint-Pasifik ve ASEAN ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendireceğinden emin olduğunun altını çizen İsmail, "Malezya, üyelerin çerçevede belirtildiği gibi ekonomik ve stratejik faydaları optimize edebilmelerini sağlamak için IPEF aracılığıyla ilgili konuları tartışmaya hazır." ifadesini kullandı.

Başbakan İsmail, "Yetenekler kadar kaynaklar açısından da avantajlı bir ülke konumunda bulunan Malezya, ticaret ve yatırım serbestleşmesini genişletme fırsatını her zaman kullanıyor." dedi.

- "BÖLÜNMENİN ZAMANI DEĞİL"

Başbakan İsmail, söz konusu konferansta yaptığı konuşmada, salgın sonrası dönemde ekonomik toparlanmaya odaklanılması gerekirken dünyanın bölünmüş kalmasının zamanı olmadığını vurguladı.

Siyasi ve ekonomik krizlerin, deneyimlerden ders almak ve ilerlemek için kapsamlı bir çözüm bulma fırsatı veren nimetler olabileceği değerlendirmesinde bulunan İsmail, Asya'nın bölünmüş dünyanın birleşmesinde önemli rol üstlenebileceğini ifade etti.

- IPEF

ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mayıs'ta Japonya dahil 13 ülkeyle "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi"ni (IPEF) başlattıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray açıklamasına göre, başlangıçta IPEF'te ABD ve Japonya'nın yanı sıra Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Endonezya, Tayland, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Yeni Zelanda ve Brunei yer alıyor.

Halihazırda üye hacmiyle IPEF, dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 40'ına denk geliyor.

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