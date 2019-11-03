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Hint saldırıları Keşmir’de hayatı cehenneme çevirdi

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Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir’in Jura, Şahkot ve Nusehri kasabaları, 20 Ekim’de Hindistan’ın yaptığı roket ve havan saldırılarının ardından yaralarını sarmaya çalışsa da bölgede hem maddi hem de manevi kayıp çok büyük. Hindistan’ın terör örgütlerine ait fırlatma rampaları ve mevzilerin bulunduğu iddiasıyla vurduğu 3 kasabada sivillerin hayatı cehenneme döndü. Toplam 7 kişi hayatını kaybederken, canını kurtaran Müslümanlar, yuvalarını kaybetti. Saldırıda evi yıkılan Jura kasabası esnaf örgütü başkanı Mir Abdurraşid, AA’ya yaptığı açıklamada, “Ailemizden kalan bu evi üç kardeş paylaşmıştık. Bir kardeşim kendi payını okula kiraladı diğeri ise bir esnafa kiralamıştı. Saldırı sırasında esnaf evdeydi ve hayatını kaybetti ancak ailesi yoktu” dedi. 

OKULU VURDULAR 

Saldırıda tamamen yıkılan bir diğer evin sahibi 5 çocuklu Mir İmtiyaz, “Çok fakiriz. Evimin, eşimin ve 5 çocuğumun geçimini sağlamak için pazar yerlerinde çalışıyorum” diye konuşurken, yerel yetkililer ise 400 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun da yerle bir olduğunu bildirdi. 

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