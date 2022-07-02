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Dünya

Hint yetkililerden Keşmirli gazeteciye engel

Hindistanlı yetkililer, Pulitzer ödüllü Keşmirli gazeteci Sanna Irshad Mattoo'nun yurt dışına çıkmasını engelledi.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 18:22 - Güncelleme:
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Mattoo, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kitap tanıtımına ve fotoğraf sergisine katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e gitmek için başkent Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havaalanına gittiğini ifade etti.

Pulitzer ödüllü serbest foto muhabiri Mattoo, Fransa vizesi olmasına rağmen burada göçmenlik yetkilileri tarafından durdurulduğunu belirtti.

28 yaşındaki Mattoo, "Bana hiçbir gerekçe gösterilmedi yalnızca uluslararası seyahat edemeyeceğimi söylediler." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Hint yetkililer, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

- KOVİD-19 FOTOĞRAFI PULİTZER GETİRDİ

Keşmirli kadın foto muhabiri Sana Irshad Mattoo, Hindistan'da sağlık yetkililerinin, açık bir alanda halkı Kovid-19'a karşı aşılamasını fotoğrafladığı çalışmasıyla 2022 Pulitzer Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı.

Mesleğini 2018'den bu yana icra eden Mattoo'nun çalışmaları şimdiye kadar birçok uluslararası medya organında yayımlandı.

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