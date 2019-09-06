Hırsız sandığı kızını tabancayla vurdu

Ohio yerel televizyon kanalı WFMJ’nin haberine göre farklı bir eyalette üniversitede okuyan genç kız, ailesine sürpriz yapmak istedi. Annesi ise eve tanımadığı birinin girdiğini düşünerek silahını ateşledi. Ohio polis teşkilatından John Norman annenin silah ruhsatı bulunduğunu söyledi. Olay sırasında anne evde tek başınaydı ve mutfaktan, salondan sesler duydu. Norman, “Anne yatak odasında otururken bir anda kapının açıldığını söyledi. O sırada elinde hazır bulunduğurduğu tabancasıyla kapıdan içeri giren kişiye ateş etti” dedi. Norman, annenin vurduğu kişinin kızı olduğunu öğrendiğinde büyük şok yaşadığını kaydetti.