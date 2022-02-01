Hırvat Bakan Grlic Radman'dan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı'na Ukrayna eleştirisi

AA 1 Şubat 2022 Salı 13:16 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 13:16

"Hina" haber ajansının haberine göre, Grlic Radman, "Milanovic ülkeyi tamamen izole etti, Hırvatistan'ın uluslararası konumunu azalttı." dedi.

Milanovic'in Hırvatistan'ın mı yoksa başkalarının çıkarına mı çalıştığı hususunda şüpheleri olduğunu belirten Grlic Radman, "Milanovic işini gerektiği şekilde yapmıyor, bu bizim için çok zararlı. Ukrayna ilgili yaptığı açıklamalar çok şaşırtıcı." diye konuştu.

- "UKRAYNA'NIN NATO'DA YERİ YOK"



Ukrayna'nın NATO'da yerinin olmadığını vurgulayan Milanovic, "Yanukovic yönetiminin devrilmesinin ardından 8 yıl geçti. Ukrayna, ekonomik olarak ilerleme gösteremiyor. Avrupa Birliği'nden (AB) de hiçbir yardım alamıyor. Ülke en geri kalmış ülkeler arasına girdi." demişti.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Milanovic'in, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi değerlendirirken kullandığı "Ukrayna geri kalmış bir ülke" açıklamasının ardından Ukrayna'dan özür dilemişti.

Plenkovic, "Ukrayna'nın AB'den yardım almadığı yönündeki açıklamalar da doğru değil. AB, şimdiye kadar Ukrayna'ya 17 milyar avro hibe ve kredi verdi." ifadelerini kullanmıştı.