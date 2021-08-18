Hırvatistan, Afganistan'daki AB kurumlarında çalışan 20 Afgan'ı kabul edeceğini duyurdu

AA 18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:59 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:01

Radman, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisinin, AB üyesi ülkelere, Afganistan'daki AB kurumlarında çevirmenlik, lojistik gibi görevlerde bulunan Afganlar ile aile üyelerinden oluşan 500 kişiyi ülkelerine kabul etmeleri çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Hırvatistan'ın bu kapsamda 20 Afganistan vatandaşını kabul edeceğini aktaran Radman, "Söz konusu Afganistan vatandaşları, ilgili kurumlarda çalışabilmek için tüm gerekli güvenlik kontrollerinden geçmiş, eğitimli kişilerdir. Kimlik belgeleri bulunmayan vatandaşların aksine, bunlar kurumlarımızın tanınmış çalışanlarıdır." dedi.

Hırvatistan, Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçmesinden kısa süre önce ABD, İngiltere, Almanya ve Ukrayna'nın yardımıyla ülkedeki 26 vatandaşını tahliye etmişti.

- TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.