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Dünya

Hırvatistan Meclisi oy çokluğuyla feshedildi

Hırvatistan Meclisi, hükümetin talebi ve Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic'in onayı üzerine düzenlenen oylama sonrası oy çokluğuyla feshedildi.

AA18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:35 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:38
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Başkent Zagreb'de gerçekleşen oylamada, 151 sandalyeli mecliste, 105 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 8 milletvekili "hayır" ve 4 milletvekili de "çekimser" oy kullandı.

Başbakan Andrej Plenkovic, görevi süresince birçok krizle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bunlardan en önemlisi tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıydı. Hırvatistan'da salgın etkilerini en aza indirgemeye çalıştık." dedi.

Güven tazeleyerek yollarına devam edeceklerini aktaran Plenkovic, genel başkanlığını yürüttüğü Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) ile seçimlere hazırlanacaklarını belirtti.

Hırvatistan'da 2016'da yapılan genel seçimlerin yeni tarihi, Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından açıklanacak. Seçimlerin, meclisin feshedilmesinden en geç 60 gün sonra yapılması bekleniyor.

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