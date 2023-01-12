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Dünya

Hırvatistan'da 2 bakan görevden alındı: Amaç ''yenilik getirmek''

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic; Mekansal Planlama, İnşaat ve Devlet Mülkiyeti Bakanı İvan Paladina ile Bölgesel Kalkınma ve Avrupa Birliği (AB) Fonları Bakanı Natasa Tramisak'ın görevden alındığını duyurdu.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 15:55 - Güncelleme:
Hırvatistan'da 2 bakan görevden alındı: Amaç ''yenilik getirmek''
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Plenkovic, başkent Zagreb'de, basın mensuplarına hükümetteki değişikliklere yönelik açıklamalarda bulundu.

Petrinja şehrinde 2020'de meydana gelen depremden bu yana AB tarafından sağlanan 700 milyon avroluk yardıma rağmen bölgenin yeniden inşa edilememesi sebebiyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Paladina'nın yerine, Branko Bacic'in göreve getirildiğini bildiren Plenkovic, Tramisak'ın yerine ise Sima Erlic'in getirildiğini kaydetti.

Plenkovic, Bacic'i siyasi deneyimi ve enerji alanındaki tecrübelerinden dolayı göreve getirdiklerini, Erlic'i ise bölgesel kalkınma ve AB fonlarının kullanımı ile ilgili tüm süreçlerle ilgili bilgi sahibi olduğu için seçtiklerini belirtti.

Söz konusu değişiklikleri hükümetin çalışmalarına "yenilik getirmek" adına yaptıklarını ifade eden Plenkovic, yeni bakanların ülkeye katkı sağlayacağı inancında olduklarını söyledi.

Petrinja'da 29 Aralık 2020'de meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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