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Dünya

Hırvatistan'da 5.3'lük deprem

Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 21:07 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 21:07
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Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Petrinja olan depremin yerel saat ile 18.02'de meydana geldiği belirtilerek, sarsıntının başkent Zagreb'de de hissedildiği ifade edildi.

Depremin ardından hasar ihbarı yapılmazken, Petrinja'da 29 Aralık 2020'deki 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından her gün sarsıntı yaşanıyor.

Petrinja'da 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı 6,3'lük depremde çok sayıda bina hasar görmüş, 160 bin kişi de depremden etkilenmişti.

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