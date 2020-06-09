Hırvatistan'da ırkçılığa ve polis şiddetine karşı gösteri düzenlendi

AA 09 Haziran 2020 Salı 21:28 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 21:28

Başkentteki Zagreb Meydanı'nda toplanan kalabalık, ABD'de başlatılan "Siyahilerin Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)" hareketine destek verdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı protestoda katılımcılar, ırkçılık ve polis şiddetine maruz kalan kurbanlarla dayanışma göstermek için dizlerinin üstüne çöktü.

Ülkede yaşayan siyahilerin de katıldığı protestoda, "siyahilere şiddete son", "polis şiddetine son", "şiddeti desteklemeyin" ve "George Floyd boşuna ölmedi" gibi dövizler açıldı.

Gösteride Floyd'un son sözleri de okundu.