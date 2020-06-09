İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8047
  • EURO
    7,6791
  • ALTIN
    373.322
  • BIST100
    108891
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hırvatistan'da ırkçılığa ve polis şiddetine karşı gösteri düzenlendi
Dünya

Hırvatistan'da ırkçılığa ve polis şiddetine karşı gösteri düzenlendi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi ve ırkçılık ile polis şiddetine dikkati çekmek için gösteri düzenlendi.

AA09 Haziran 2020 Salı 21:28 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 21:28
ABONE OL

Başkentteki Zagreb Meydanı'nda toplanan kalabalık, ABD'de başlatılan "Siyahilerin Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)" hareketine destek verdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı protestoda katılımcılar, ırkçılık ve polis şiddetine maruz kalan kurbanlarla dayanışma göstermek için dizlerinin üstüne çöktü.

Ülkede yaşayan siyahilerin de katıldığı protestoda, "siyahilere şiddete son", "polis şiddetine son", "şiddeti desteklemeyin" ve "George Floyd boşuna ölmedi" gibi dövizler açıldı.

Gösteride Floyd'un son sözleri de okundu.

Görenler hayret etti! Bu çeşmenin suyu alev alev yanıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.