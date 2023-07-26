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Dünya

Hırvatistan'daki orman yangını Bosna Hersek'e sıçradı

Hırvatistan'ın Dubrovnik şehri yakınlarındaki Plat bölgesinde çıkan orman yangınlarında, söndürme çalışmaları devam ediyor. HVZ Dubrovnik Şefi Stjepan Simovic, 'Yangın, Bosna Hersek'e sıçradı. Ekiplerimiz, Bosna Hersekli ekiplerle bir araya geldi. Bosna Hersek'teki durum daha iyi ancak yangının ne zaman yayılacağını asla bilemeyiz.' dedi

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
Hırvatistan'daki orman yangını Bosna Hersek'e sıçradı
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Hırvatistan İtfaiye Birliği (HVZ) tarafından yapılan açıklamada, Dubrovnik yakınlarındaki Plat bölgesindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangınla mücadele için 130 itfaiye erinin ve 2 yangın söndürme uçağının bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Batı kesiminde aktif olarak yangın söndürme çalışmaları devam ediyor ve bazı kesimlerden hala dumanlar yükseliyor. Sahada yeterince itfaiye eri var ve diğer bölgelerden ek kuvvet getirilmesine gerek görülmedi. Vatandaşlar tahliye edilmedi, itfaiye ekipleri ellerinden gelenin en iyisini yaparak yerleşim yerlerini korudu." ifadelerine yer verildi.

- "YANGIN, BOSNA HERSEK'E SIÇRADI"

HVZ Dubrovnik Şefi Stjepan Simovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde durum çok daha iyi. Alan büyük olduğu için dikkatli olmamız gerekiyor. Dün esen kuvvetli rüzgarların bugün tekrar etmemesi iyi olur, çünkü dünkü koşullarda çalışmak çok zordu, neredeyse imkansızdı. Yerleşim yerleri zarar görmedi. İtfaiye erleri tüm gün bölgede olacak." diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin bir kısmının Bosna Hersek sınırına yönlendirildiğini kaydeden Simovic, "Yangın, Bosna Hersek'e sıçradı. Ekiplerimiz, Bosna Hersekli ekiplerle bir araya geldi. Bosna Hersek'teki durum daha iyi ancak yangının ne zaman yayılacağını asla bilemeyiz." değerlendirmesini yaptı.

  • Dubrovnik şehri
  • yangın söndürme çalışmaları
  • Plat bölgesi

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