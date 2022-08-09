Hırvatistan'dan Rusya itirafı: Yaptırımlar bize zarar verdi

Milanovic, Hvar Adası ziyaretinde yaptığı açıklamada, mevcut dünya gündemini "dengesiz" olarak nitelendirerek "Pusula yavaş yavaş kayboluyor. Her şey karahindiba çiçeği gibi görünüyor. Birisi hapşırıp da hepimiz uçmayalım diye dua ediyoruz." dedi.

Batı'nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşılık verdiği yaptırım cevabını "bir hiç" olarak nitelendiren Milanovic, "Rusya'ya uygulanan yaptırımlar etkili değil. Bunlar Rusya'ya zarar vermeyecek eğer amaç buysa. Bakın ne oldu, bize zarar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Milanovic, yaptırımların faydasız olduğunu ilk günden bu yana savunduğunu anımsatarak "Haklı çıktığım için üzgünüm." diye konuştu.