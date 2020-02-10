Hırvatistan'dan Türkiye'ye ticareti artırmak için yeni öneri

AA 10.02.2020 10:04 - Güncelleme: 10.02.2020 10:04

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic: - "Hırvatistan olarak Türk tarafına, 'tırların kara yoluyla değil de Ro-Ro gemileriyle Avrupa’da bir limana ulaşması' projesini önereceğiz"

"Türkiye'nin buradan sağlayacağı fayda hızlı ulaşımın gerçekleşmesi, Hırvatistan açısından da gelen mallar limandan gidecek, orada bir süre kalacak. Orada depolama gerçekleşecek"

"Üçüncü aşamada, Türkiye’den gelen malların ve ürünlerin üretimi konusunda iş birliği yapabiliriz"

Cvitanovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pekcan’ın Hırvatistan'a gerçekleştireceği ziyarette iki ülke arasındaki iş birliği projelerinin görüşüleceğini söyledi.

Hırvatistan olarak üzerinde çalıştıkların projenin, Pekcan'a sunulacağını anlatan Cvitanovic, projenin, kara yolu ağırlıklı ulaşımı deniz yoluna kaydırmayı içerdiğini belirtti.

Büyükelçi Cvitanovic, "Türkiye'den çıkıp Batı Almanya'ya giden tırlar, kara sınırlarından geçmek zorunda kalıyorlar. Bu durum da uzun süre beklemeye neden olduğu için vakit kaybı oluyor." diye konuştu.

Hırvatistan ile Sırbistan sınırında, tırların Sırbistan sınırında 40 saat, bazen de daha fazla beklemek zorunda kaldıklarını aktaran Cvitanovic, "Hırvatistan olarak Türk tarafına, “tırların kara yoluyla değil de Ro-Ro gemileriyle deniz yoluyla doğrudan Avrupa’da bir limana ulaşması’ projesini önereceğiz." ifadelerini kullandı.

Cvitanovic, projenin iki taraf için "kazan kazan" yaklaşımına dayanmasını istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin buradan sağlayacağı fayda hızlı ulaşımın gerçekleşmesi, Hırvatistan açısından da gelen mallar limandan gidecek, orada bir süre kalacak. Orada depolama gerçekleşecek. Üçüncü aşamada Türkiye’den gelen malların ve ürünlerin üretimi konusunda iş birliği yapabiliriz."

İki ülke arasında özellikle yatırım anlamında iyi bir iş birliği olduğuna dikkati çeken Cvitanovic, bunu daha da artırıp, üretim alanına taşımak istediklerini kaydetti. Türk tekstil ürünlerinin ülkesinde ilgi gördüğüne işaret eden Cvitanovic, "Biz sadece bu ürünleri satmak değil, satış öncesinde de iş birliği yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.