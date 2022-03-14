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Dünya

Hırvatistan'dan Ukrayna'ya yardım paketi

Ukrayna'daki savaştan kaçıp Polonya'nın başkenti Varşova'ya sığınan Ukraynalılar için toplanan yardım, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den Varşova'ya gönderildi.

AA14 Mart 2022 Pazartesi 23:35 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 23:35
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Zagreb Belediyesi ve Zagreb Kızılhaç tarafından toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği kamyon, Varşova'daki Ukraynalı sığınmacılara ulaştırılmak üzere hareket etti.

Yardım paketinin battaniye, uyku tulumu, ilk yardım malzemesi ve gıda ürünlerinden oluştuğu ifade edildi.

Zagreb Belediye Başkan Yardımcısı Luka Korlaet, basına yaptığı açıklamada, "Savaştan kaçan insanlar zor şartlar altında göç etmekte. 2 milyona yakın insan ülkesini terk etti ve bunların birçoğu Polonya'ya gitti." dedi.

Varşova Belediyesinin, Ukraynalıların en uygun şekilde karşılanıp ağırlanması için Zagreb'den yardım talep ettiğini aktaran Korlaet, "Hırvatistan'a 5 bin civarında Ukraynalı göçmen geldi. Gelenler de en iyi şekilde misafir edilmek üzere ülkenin farklı şehirlerine yönlendirildi." diye konuştu.

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