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Dünya

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

22 Mart 2020 Pazar 08:52 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 08:52
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