Hitler’in evi karakol oluyor

Yetkililer, binanın aşırı sağcıların mabedine dönüşmemesi adına böyle bir karar aldı. Restorasyan için Avrupa genelinde bir mimari proje yarışmasının başlatılacağını belirten İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, “Bu binanın polise tesis edilmesi, bu mekanın asla Naziler için anma yeri olmayacağının göstergesidir” diye konuştu. Braunau kentinde bulunan 3 katlı binanın akıbeti yıllardır gündemden düşmüyordu.