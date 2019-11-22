Hitler’in evi karakol oluyor
Avusturya hükümeti Adolf Hitler’in doğduğu ve 3 yaşına kadar kaldığı evi karakol binasına dönüştürmeyi kararlaştırdı.
Yetkililer, binanın aşırı sağcıların mabedine dönüşmemesi adına böyle bir karar aldı. Restorasyan için Avrupa genelinde bir mimari proje yarışmasının başlatılacağını belirten İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, “Bu binanın polise tesis edilmesi, bu mekanın asla Naziler için anma yeri olmayacağının göstergesidir” diye konuştu. Braunau kentinde bulunan 3 katlı binanın akıbeti yıllardır gündemden düşmüyordu.
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