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Hitler'in Yahudi bir kız çocuğuyla çekilmiş fotoğrafı açık arttırmaya çıkarıldı

Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in, Yahudi bir kız çocuğu ile çekilmiş fotoğrafı açık arttırmayla satışa çıkarıldı.

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BBC'nin haberine göre, yaklaşık 6 milyon Yahudi'nin ölümünden sorumlu Hitler'in,1933 yılında Rosa adındaki Yahudi bir kız çocuğuyla çekilmiş fotoğrafı ABD'deki bir müzede açık artırmaya sunuldu.

Maryland eyaletindeki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde açık artırmayla satışa çıkarılan fotoğrafta, Hitler'in Rosa'yla samimiyeti dikkat çekiyor.

Heinrich Hoffman'ın çektiği fotoğrafın yaklaşık 10 bin dolara satılacağı tahmin ediliyor.

MailOnline'e konuşan müzayede yetkilisi Bill Panagopulos, Hitler'in propaganda amaçlı çocuklarla fotoğraf çektirdiğini belirterek, "Bu fotoğrafta dikkat çeken şey Hitler'in küçük kıza gerçekten yakınlık gösteriyor gibi görünmesi. Fotoğrafı gördüğümde çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Hitler'in Yahudi kızla tanışmasının, doğum günlerinin aynı olması sayesinde olduğu belirtiliyor.

Müzayede evinin verdiği bilgiye göre, Rosa'yla annesi, o dönemde başbakan olan Hitler'in doğum gününü kutlamak üzere Hitler'in Alp Dağları'ndaki Berghof'ta bulunan evinin önünde toplanan kalabalık arasındaydı.

Hitler'in, doğum günlerinin aynı gün olduğunu öğrendikten sonra Rosa ve annesi Karoline'i evine davet ettiği, Rosa'yla olan fotoğrafların da orada çekildiği tahmin ediliyor.

Ancak yetkililerin, 5 yıl sonra Karoline'nin annesinin Yahudi olduğunu fark etmesi ve Rosa'yı da bu nedenle Yahudi ilan etmesi nedeniyle, Hitler'in kızla iletişimini kesmeye çalıştığı belirtiliyor.

Hitler'in, yetkililerin müdahalesine rağmen Rosa ile arkadaşlığa devam ettiği, bu fotoğrafı imzasını atarak ve "Sevgili Rosa Nienau Adolf Hitler Münih, 16 Haziran 1933" notunu düşerek Rosa'ya gönderdiği ifade ediliyor.

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