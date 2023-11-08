İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2023 Çarşamba / 25 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5209
  • EURO
    30,4888
  • ALTIN
    1804.81
  • BIST100
    7936.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hizbullah 1500 unsurunu Suriye'den Lübnan'a çağırdı
Dünya

Hizbullah 1500 unsurunu Suriye'den Lübnan'a çağırdı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan Lübnan Hizbullahı, yaklaşık 1500 unsurunu geri çekti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hizbullah, son iki haftada ülkenin çeşitli bölgelerinde Suriye ordusu saflarındaki unsurlarından yaklaşık 1500'ünü Lübnan'a çağırdı.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 11:22 - Güncelleme:
Hizbullah 1500 unsurunu Suriye'den Lübnan'a çağırdı
ABONE OL

Hizbullah unsurları, son iki haftada Halep'in batı kırsalındaki 46. Tugay'dan, İdlib'in doğusundaki Serakib, Karrateyin ile İdlib'in güneyindeki Maarratünnuman ve Han Şeyhun, Keferruma, Kefrenbil ve Hizerin bölgelerinden çekildi.

Bu unsurlar, önce Suriye'nin Humus ilinin güneybatısındaki Kuseyr ilçesine, oradan da Lübnan'a geçiş yaptı.

Boşalan yerlere İran Destekli terörist gruplardan, Afganistanlı Fatimiyun ve Bakır Tugayı konuşlandı.

Hizbullah'ın, çekme kararını İsrail'in Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları sonrası alması dikkati çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.