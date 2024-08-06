Hizbullah 6 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı

Hizbullah Hareketi, resmi Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, Hizbullah mensupları Emir Hüseyin Bedreddin, Hüseyin Ali Yasin, Ali Mustafa Şemseddin, Hasan Mansur, Muhammed Hüseyin Talib ve Ethem Hancer Hüseyin Nasr'ın İsrail'in saldırılarında öldürüldüğü belirtildi.
İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına dair yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın Nebatiye bölgesindeki hedeflerinin vurulduğunu kaydetti.
Açıklamada ayrıca, Lübnan'ın sınır hattında yer alan Hiyam köyündeki Hizbullah hedeflerine de savaş uçaklarıyla saldırı düzenlendiği aktarıldı.
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 400'e yükseldi.