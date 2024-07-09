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Dünya

Hizbullah bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın eski koruması Yasir Nemir Karniş'in öldüğünü duyurdu.

AA9 Temmuz 2024 Salı 18:30 - Güncelleme:
Hizbullah bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı
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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda Hizbullah mensubu Karniş'in hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan merkezli LBC Televizyonunun geçtiği haberde de Nasrallah'ın eski koruması olan Karniş'in, Şam-Beyrut yolu üzerinde seyir halindeki aracına düzenlenen saldırıda öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 366'ya yükseldi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alana habere göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Rub Selasin kasabasına düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaralandı.

Haberde ayrıca İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Ayta eş-Şab beldesini güdümlü füzeyle vurduğu, Dahira kasabası çevresini de top mermileriyle hedef aldığı kaydedildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise, İsrail'in Lübnan sınırı karşısında yer alan "El-Merac mevzisinin" top mermileriyle hedef alındığı ve tam isabet vurulduğu belirtildi.

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