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Dünya

Hizbullah hastane saldırısının önceden planlandığını iddia etti

Lübnan'daki Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyeddin, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırıyı önceden planladığını söyledi. Safiyeddin, İsrail'in hastane saldırısını kınamak ve Gazze'deki Filistinlilerle dayanışmak için Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlenen gösteride konuştu.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 17:38 - Güncelleme:
Hizbullah hastane saldırısının önceden planlandığını iddia etti
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İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını en sert şekilde kınadıklarını belirten Safiyeddin, "Hastaneyi hedef alan bombardıman, saldırının önceden planlandığını doğruluyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenen Safiyeddin, Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planlarının başarılı olamayacağını dile getirdi.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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