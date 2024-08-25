Hizbullah ile İsrail karşılıklı saldırı başlattı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, Lübnan'ın güneyine "önleyici" saldırıların başlattıklarını açıkladı.



Hagari, yaptığı açıklamada, "Az önce Lübnan'dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi." dedi.

Hizbullah'ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna iddia eden Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı.



Hagari, Lübnan'daki Litani Nehri'nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaparak, İsrail'in "kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağı" uyarısında bulundu.



Hizbullah'ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna iddia eden Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı.



Hagari, Lübnan'daki Litani Nehri'nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaparak, İsrail'in "kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağı" uyarısında bulundu.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İslami Direniş Hareketi Mücahidleri, Büyük Komutan Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme çerçevesinde, Siyonist rejimin (İsrail) derinliklerine ve daha sonra açıklanacak olan bir İsrail askeri hedefine doğru çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) hava saldırısı başlattı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca "çok sayıda füzeyle işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde (İsrail'in kuzeyi) çok sayıda düşman bölgesi, kışla ve demir kubbe platformu da hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

Operasyonun gidişatına ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağına dikkat çekilen açıklamada, Hizbullah'ın tam teyakkuz halinde olduğu ve İsrail saldırılarına karşı güçlü bir şekilde duracağı vurgulandı.

TEL AVİV'DEKİ ULUSLARARASI BEN GURİON HAVALİMANI TÜM UÇUŞLARA KAPATILDI



İsrail'in Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırı başlatmasıyla eş zamanlı olarak Ben Gurion Havalimanı, tüm uçuşlara kapatıldı.

Havalimanından yapılacak tüm uçuşların iptal edilirken, Ben Gurion'a inecek tüm uçaklar da bölge ülkelerine yönlendirildi.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ LÜBNAN'A SALDIRILARI GÖRÜŞMEK İÇİN TOPLANACAK



Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Güvenlik İşlerinden Sorumlu Küçültülmüş Bakanlar Konseyi, bu sabah yerel saatle 7:00'de başkent Tel Aviv'de bir araya gelecek.

Haberde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın iç cephede halka kısıtlamalar getirilmesine izin veren "özel bir statü" ilan ettiği ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant'ın, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksindeki özel korunaklı ofisten çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Öte yandan İsrail'in Walla News haber sitesine göre, İsrail, Lübnan'a saldırı öncesinde ABD makamlarını bilgilendirdi.

Walla News'in haberinde, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin, "Hizbullah'a karşı tek başımıza ama ABD ile tam koordinasyon içinde savaşıyoruz." şeklindeki sözlerine yer verildi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI GALLANT, ABD'Lİ MEVKİDAŞINI "LÜBNAN'A ÖNLEYİCİ SALDIRI" HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i İsrail ordusunun Lübnan'a sabah erken saatlerde başlattığı "önleyici saldırı" hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant ile Austin, yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarını ele aldı.

Gallant, İsrail'e yönelik "yakın bir tehdidi önlemek için" Lübnan'a saldırı başlattıklarını ifade etti.

Beyrut'taki gelişmeleri "yakından izlediklerini" söyleyen Gallant, Austin'e İsrail ordusunun Lübnan'a başlattığı "önleyici saldırılar" hakkında da bilgi verdi.