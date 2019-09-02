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Hizbullah ile İsrail’den sınırda roket savaşı

TERÖR devleti İsrail ile İran destekli Lübnanlı milis gücü Hizbullah arasındaki drone savaşları sıcak çatışmaya dönüştü.

  • STAR
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta geçen hafta Hizbullah’a ait bir merkezin drone’lu saldırıya uğramasının ardından örgütün lideri Hasan Nasrallah’ın misilleme sözü sınırda füze saldırısıyla gerçekleşti. İşgalci İsrail ordusu Lübnan’dan, sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yapıldığını bildirdi. Lübnan ordusu, İsrail’in güçlerinin, sınırın Lübnan tarafında yer alan Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine onlarca havan topu  attığını açıkladı. Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Hizbullah örgütü ile İsrail arasında yaşanan karşılıklı gerginliğin önüne geçilmesi için uluslararası toplumun müdahalesini istedi.  İsrail’de sınır bölgesinde 4 kilometre derinlikte bulunan herkes sığınaklara çağrılırken, Başbakan Netanyahu da programını iptal ederek güvenlik güçleriyle acil durum toplantısı düzenledi. 

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