star.com.tr 06.01.2020 13:46 - Güncelleme: 06.01.2020 13:47

İranlılar Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası, saldırının intikamını alma vaadinde bulunuyor.

İran makamları, Kasım Süleymani'yi öldüren saldırı nedeniyle sadece saldırıyı gerçekleştiren Washington'a değil, aynı zamanda İsrail'e de öfkeli. İranlılar, İsrail'in ABD'ye bu operasyonda yardımcı olduğunu ileri sürüyor.

Kimse bu öfkenin sonucunun ne olabileceğini bilmese de, İsrail dünyadaki büyükelçiliklerinde güvenliği artırırken, kuzey komutasının yüksek alarma geçirilmesi de dahil olmak üzere olası tüm senaryolara hazırlanıyor.

'HER ZAMAN HAZIRIZ'

İran'ın İsrail'i de içeren tehditleri ile ilgili açıklamalarda bulunan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Kuzey Cephesi eski komutanı Yossi Peled, ülkesinin her zaman hazır olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Müslüman ülkelerle çevrili olduğunu belirten Peled, 'Öngörülemeyen bir bölgede yaşıyoruz. Bu yüzden her zaman teyakkuz halindeyiz, her zaman etrafımızda olup bitenleri takip ediyoruz. Aksi takdirde dokunulmazlığımız olmazdı.' dedi.

'SAVAŞ OLMAYACAK'

Tüm dünya, İran'ın intikam için neler yapabileceğini tartışırken bazı uzmanlar, Orta Doğu'da İran güdümündeki grupların harekete geçirilerek özellikle İsrail'e karşı asimetrik eylemler gerçekleştireceğini tahmin ediyor.

Ancak Peled, Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri kabiliyetine rağmen bir savaş başlatmayacağına emin.

Hizbullah militanlarının 2 İsrail askerinin cesetlerini kaçırması 2006 yılında İsrail ile askeri bir çatışmaya yol açmıştı. Bunun üzerine Lübnan 2006'da ciddi bir darbe aldı. İsrail kuvvetleri 125 binden fazla evi yıktı ve birçoğu sivil binden fazla insanı öldürdü.

Bir aylık savaş Lübnan sivil altyapısında ciddi bir yıkıma neden oldu ve zararın 2,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Sputnik'ten Elizabeth Blade'ın yazısında, Hizbullah'ın İsrail'e karşı saldırıya geçmemesinin başka nedenleri de var.

Birincisi, grup hala Suriye savaşında yer almakta ve Esed rejiminin iktidarda kalmasını sağlamak için 10 bin kadar savaşçı gönderdi.

İkincisi, ABD'nin Hizbullah'a uyguladığı yaptırımlar finansal yeteneklerini kısıtlamaya devam ediyor. Ve son olarak, Ekim 2019'da halkın hükümet ortağı Hizbullah'ın yolsuzluğu konusundaki hayal kırıklığı sonucu başlayan Lübnan protestoları... Bu etkenler Hizbullah'ın İsrail' e karşı bir cephe açması konusunda pasif duruma getirdi.

'YİNE DE SÜLEYMANİ'NİN İNTİKAMINI ALMA MOTİVASYONU VAR'

Bütün sıkıntılara rağmen bu grupların Kasım Süleymani'nin intikamını alma motivasyonuna sahip olduklarını belirten Peled, 'İran'ı terör hücreleriyle çevreleyen Süleymani'nin ortadan kaldırılması iyi bir şeydi. Ancak bu durum, grupların İsrail'e meydan okumalarını durdurmayacak. Hizbullah tam da İranlılar gibi 'intikamı soğuk' almayı sever.

'İSRAİL SALDIRMAYA HAZIR OLACAK'

İsrail'in durumu yakından izleyeceğini beliren Peled, 'Kırmızı çizgiler aşılırsa, İsrail saldırmaya hazır olacak.' dedi.

Peled sözlerini şöyle sürdürdü;

"İsrail'in güvenliği risk altındaysa, kendimizi savunacağız. 1948'de İsrail devletini kurarak tarih bir mucize gerçekleştirdik. Ama tarih sadece bir kez hediye verir. Bu yüzden bu ülkeyi korumamız gerekiyor. Her şeyden önce bu bizim ahlaki emrimiz.'

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı yapmasıyla tırmandı.

31 roketle yapılan saldırıda, bir ABD'li sözleşmeli personel ölmüş, birçok Amerikan askeri de yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık ise Şii milisler, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı.

Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önünde Şii milisleri dağılmasını sağlamıştı.

Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.

Gün içinde İran destekli Şii milislerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlediği ancak saldırılarda ölen ya da yaralananların olmadığı belirtilmişti