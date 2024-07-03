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Dünya

Hizbullah, İsrail askeri noktalarını hedef aldı!

Lübnan Hizbullahı, sınıra yakın İsrail askeri noktalarını hedef aldığını açıkladı.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 18:26 - Güncelleme:
Hizbullah, İsrail askeri noktalarını hedef aldı!
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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan sınırına yakın El-Malikiye'de yer alan İsrail casusluk teçhizatlarının vurulduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail savaş uçaklarının, başkent Beyrut ve çevresinin yanı sıra güneydeki bazı bölgelerde alçak uçuşlar yaptığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan semalarında ses duvarını aştığına, panik ve korku atmosferi oluşturduğuna işaret edilen haberde, İsrail topçu birliklerinin de ülkenin güneyindeki El-Cebin beldesini hedef alarak elektrik şebekesine zarar verdiği aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda şu ana kadar 358 Hizbullah mensubu öldürüldü.

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