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Dünya

Hizbullah, İsrail askeri üssüne saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail ordusuna ait bir üsse üst üste füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 23:26 - Güncelleme:
Hizbullah, İsrail askeri üssüne saldırı düzenledi
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Hizbullah, yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında İsrail ordusuna ait bir üsse katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediğini belirtti.

Açıklamada, İsrail'e ait Hırbet Maar Askeri Üssünün hedef alınmasından yaklaşık bir buçuk saat sonra düşman askerlerinin üste toplandığı sırada yeni bir saldırı düzenlendiği ve onlarca katyuşa füzesiyle üssün yeniden hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada saldırıların Gazze'deki Filistin halkına ve direnişe destek bağlamında gerçekleştiği ifade edildi.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail sınırındaki yerleşim birimlerine İran yapımı Falag ve katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

  • Hizbullah saldırıları
  • İsrail üssü
  • füze saldırısı

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