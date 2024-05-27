Hizbullah, İsrail mevzilerini vurdu

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait Beyt Hilel üssüne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı başlatıldığı, saldırının demir kubbe platformlarının konuşlandırıldığı alan ile mürettebatı da hedef aldığı kaydedildi.

Söz konusu saldırının İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesine düzenlediği saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ayrıca Lübnan'ın Adisa beldesi karşısında yer alan Miskaf bölgelsinde ise casusluk amacıyla bulunan teçhizatın hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre ise Lübnan'da yer alan Meys Cebel'deki bir silah deposu ve askeri bina, Hıyam bölgesinde bir mevzi, Hula'da ise askeri bir bina gece boyunca havadan düzenlenen saldırılarla vuruldu.

Hizbullah gün içerisinde yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan askeri hedeflerine 2 saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail'in Margaliot yerleşim birimindeki askeri araç ile El-Malikiye askeri mevzisine güdümlü füze ile saldırı düzenlendiği kaydedilmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail'e ait İHA'nın Bint Cibeyl ilçesinde bir motosikleti hedef aldığını açıklamıştı.

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.