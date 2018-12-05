İran destekli Hizbullah işgalci İsrail operasyonu karşısında sessizliğini koruyor

Hizbullah'a yakın medya kuruluşlarında İsrail'in Lübnan sınırında başlattığı operasyonla ilgili birçok haber çıksa da örgütten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AA muhabirinin ulaştığı Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi, konuyla ilgili şu an için bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Bu arada Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan ve İsrail ordusundan yetkililer, bugün iki ülkenin sınırında yer alan Rasu'n-Nakura bölgesinde Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı General Stefano Del Col başkanlığında bir toplantı yapacak.

Toplantıda, İsrail'in dünd sınırda başlattığı operasyon ile Mavi Hat bölgesindeki ihlaller ele alınacak.

İsrail ordusundan salı günü yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğu öne sürülerek bu tünelleri imha etmek için Lübnan sınırında operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Operasyonun "günlerce" sürebileceği ve İsrail topraklarında sınırlı kalacağı kaydedilen açıklamada, "Sınır ötesi saldırılar için kazılan bu tüneller İsrail ordusu tarafından faaliyete geçmeden ve İsrailli sivillerin güvenliğine tehdit olmadan önce tespit edilmiştir. Bu olay İsrail'in egemenliğinin ciddi şekilde ihlalidir." ifadelerine yer verilmişti.

- Operasyon Lübnan'ın yakın takibinde

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeleri için güvenlik güçlerine talimat vermişti.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada da, "düşman" olarak nitelendirilen İsrail'in kendi sınırları içinde başlattığı operasyonun yakından takip edildiği belirtilmişti.

Açıklamada ordu güçlerinin Lübnan'ın güneyinde gerilime yol açacak bir durum olmaması için ülkedeki UNIFIL ile koordineli olarak sınır hattı boyunca görevine devam ettiği vurgulanmıştı.

- UNIFIL, İsrail'in kendilerini bilgilendirdiğini açıkladı

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, iki ülke arasında yer alan Mavi Hat'ta tünelleri bulma çalışmaları kapsamında bir operasyon başlattığına dair UNIFIL'i bilgilendirdiği ifade edilmişti.

UNIFIL görev bölgesinde sükunetin hakim olduğu ve bunun sürmesi için ilgili muhataplarla çalışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Gerginliğe yol açabilecek her türlü yanlış anlamanın önüne geçmek ve bölgedeki istikrarı sürdürmek amacıyla UNIFIL askerleri, Lübnan silahlı kuvvetleriyle birlikte Mavi Hat boyunca devriyelerini artırmış durumda. UNIFIL Komutanı General Stefano Del Col, hem Lübnan silahlı kuvvetleri hem de İsrail ordusuyla iletişim halindedir. Del Col, her türlü gerginliği bertaraf etmek için tarafları UNIFIL ile irtibat ve koordinasyon mekanizmalarını kullanmaya davet etti."

- UNIFIL'in kuruluşu

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti.

Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetine ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden kurması için yardım etmek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.