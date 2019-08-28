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Hizbullah: İsrail saldırıları karşılıksız kalmayacak

Lübnan Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mahmud Kumati, İsrail'in Beyrut'a yapacağı herhangi bir saldırının yanıtsız kalmayacağını söyledi.

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Lübnan Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mahmud Kumati, İsrail'in Beyrut'a yapacağı herhangi bir saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi.
 
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Hizbullah mensubu Bakan Kumati, bir etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, örgütün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney bölgesinde 25 Ağustos'ta İsrail'e ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesi olayına tepki gösterdi.
 
Beyrut'un güneyine İsrail'in tekrar saldırmasının önüne geçeceklerini dile getiren Kumati, geçen gün yaşanan olayın da karşılıksız kalmayacağını dile getirdi. 
 
Kumati verilecek yanıtın ise savaşa yol açmayacağını savundu.
 
- Nasrallah da tehditkar konuşmuştu 
 
Başkent Beyrut'un güney banliyösünde 25 Ağustos'ta İsrail'e ait 2 İHA düşmüş, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuya ilişkin, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." açıklamasını yapmıştı.
 
Söz konusu İHA'ların kendileri tarafından düşürülmediğine dikkati çeken Nasrallah, bundan böyle Lübnan hava sahasına giren İsrail İHA'larını düşürmeye çalışacakları tehdidinde bulunmuştu.
 
İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.
 
- Hariri'den gerginliği önleyici telefon trafiği
 
Başbakan Saad el-Hariri ise İHA olayı üzerine Hizbullah ve İsrail arasında tansiyonu yükseltecek olumsuz gelişmelerin önüne geçmek için uluslararası telefon trafiğine başlamıştı.
 
Hariri, ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarından sonra Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile konuya dair telefon görüşmesi yapmıştı.

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