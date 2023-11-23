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Dünya

Hizbullah, İsrail'e ait 7 hedefi vurdu

Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde yer alan Safed kenti yakınlarındaki askeri noktaya yönelik 48 katyuşa füzesi fırlattığı, ayrıca sınır üzerindeki 6 askeri noktaya da saldırı düzenlediği belirtildi.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 12:56 - Güncelleme:
Hizbullah, İsrail'e ait 7 hedefi vurdu
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Hizbullah, İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında, sınırdan en az 10 kilometre mesafe yer alan Ayn Zeytim askeri noktasına 48 katyuşa füzesi fırlatıldığı ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Harba Maar, Marabda, Birka Rişe, Cel el Alem, Ed-Duhayra askeri noktaları ile Sasa yerleşim biriminde toplanan askerlerin "güdümlü füze ve uygun silahlarla" hedef alındığı kaydedildi.

HİZBULLAH'IN 1 MENSUBU DAHA ÖLDÜ

Hizbullah bir başka açıklamasında da İsrail ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensubu sayısı 85'e yükseldi.

  • Hizbullah saldırısı
  • Safed saldırısı
  • askeri noktalara saldırı

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