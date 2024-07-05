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Dünya

Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktaları vurdu

Lübnan'daki Hizbullah hareketi ülkenin güney sınırında bulunan İsrail'e ait bazı askeri mevzileri vurduğunu bildirdi.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 17:18 - Güncelleme:
Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktaları vurdu
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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın İsrail işgali altındaki Kefr Şuba tepelerinde yer alan Es-Summaka ve Er-Ramsa mevkilerinin hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'ın Ramya beldesinin karşısında yer alan askeri noktalara top atışları yapıldığı ve İsrail'in sınıra yakın noktalardaki bazı askeri hedeflerinin vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordu radyosu ise ülkenin kuzeyindeki Batı Celile'ye 5, Şeba Çiftlikleri'ne de 3 roketin düştüğünü duyurdu.

Lübnan'dan fırlatılan roketlerin herhangi bir can kaybına yol açmadığı belirtildi.

- İSRAİL'İN DÜZENLEDİĞİ İHA SALDIRISINDA 1 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının da Lübnan'ın güney bölgelerine saldırı düzenlediği ve İsrail ordusunun sınır bölgelerine topçu atışları yaptığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusunun 3 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ölmüştü.

Hizbullah da söz konusu saldırıya karşılık olarak 4 Temmuz'da İsrail'in kuzeyine 20 İHA ve yaklaşık 200 roket atmıştı.

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