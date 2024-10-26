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Dünya

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda yerleşim yeri için tahliye uyarısında bulundu

Hizbullah askeri medyası, İsrail'in kuzeyindeki 20'den fazla yerleşim yeri için tahliye uyarısı yayınladı.

AA26 Ekim 2024 Cumartesi 23:48 - Güncelleme:
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda yerleşim yeri için tahliye uyarısında bulundu
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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 20'den fazla yerleşim yerinin haritasını ve isimlerini içeren video ile bir açıklama yayınladı.

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Açıklamada, "videoda adı geçen yerleşim yerlerinin sakinlerine" seslenilerek "Bu bölgeleri derhal tahliye etmeniz rica olunur. Yerleşimleriniz, Lübnan'a saldıran düşman askeri kuvvetleri için bir konuşlanma yeri haline geldi. Dolayısıyla İslami Direniş'in de hava ve füze gücü için meşru askeri hedef haline geldiler." ifadelerine yer verildi.

5 ASKERİ ÜS VE 6 YERLEŞİM YERİ HEDEF ALINDI

Öte yandan Hizbullah, İsrail'in kuzey ve orta kesimlerinde 5 askeri üs ve 6 yerleşim yerini füzelerle hedef aldığını açıkladı.

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Ayrıca, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin toplandığı 5 yerin Hizbullah tarafından hedef alındığı kaydedildi.

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