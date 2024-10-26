Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda yerleşim yeri için tahliye uyarısında bulundu

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 20'den fazla yerleşim yerinin haritasını ve isimlerini içeren video ile bir açıklama yayınladı.

İsrailli 'gazeteci' ordunun Lübnan'a düzenlediği saldırıda sivil bir binayı patlattı Açıklamada, "videoda adı geçen yerleşim yerlerinin sakinlerine" seslenilerek "Bu bölgeleri derhal tahliye etmeniz rica olunur. Yerleşimleriniz, Lübnan'a saldıran düşman askeri kuvvetleri için bir konuşlanma yeri haline geldi. Dolayısıyla İslami Direniş'in de hava ve füze gücü için meşru askeri hedef haline geldiler." ifadelerine yer verildi.

5 ASKERİ ÜS VE 6 YERLEŞİM YERİ HEDEF ALINDI

Öte yandan Hizbullah, İsrail'in kuzey ve orta kesimlerinde 5 askeri üs ve 6 yerleşim yerini füzelerle hedef aldığını açıkladı.