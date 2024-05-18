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Dünya

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki iki askeri noktayı vurdu

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki iki askeri noktayı doğrudan hedef alarak vurduğunu duyurdu.

AA18 Mayıs 2024 Cumartesi 18:44 - Güncelleme:
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki iki askeri noktayı vurdu
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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah üyelerinin Ramta askeri sahasında İsrail ordusuna ait casusluk ekipmanlarını hedef aldığı ve hedefin doğrudan isabetle vurulduğu kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki Ras en-Nakura deniz sahasının da top mermileriyle hedef alındığı belirtildi.

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Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesi ile Lübnan-Suriye sınırındaki El-Masna Sınır Kapısı yakınında bir araca hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Söz konusu hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

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