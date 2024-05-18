Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki iki askeri noktayı vurdu

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah üyelerinin Ramta askeri sahasında İsrail ordusuna ait casusluk ekipmanlarını hedef aldığı ve hedefin doğrudan isabetle vurulduğu kaydedildi.



Lübnan'ın güneyindeki Ras en-Nakura deniz sahasının da top mermileriyle hedef alındığı belirtildi.



İSRAİL, LÜBNAN-SURİYE SINIRINDA BİR ARACI VURDU

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesi ile Lübnan-Suriye sınırındaki El-Masna Sınır Kapısı yakınında bir araca hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Söz konusu hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

