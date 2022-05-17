Hizbullah, Lübnan'da çoğunluğu kaybetti

İran destekli Hizbullah ve silahlı yapılanmasını destekleyen gruplar Pazar günü yapılan seçimlerde 128 koltuk bulunan parlamentoda 62 koltuk kazanarak parlamentodaki çoğunluğu kaybetti. Grup 2018 yılında gerçekleşen seçimlerde parlamentoda 71 üye ile temsil edilme hakkı elde etmişti.

Lübnan'da ekonomik kriz ve 2020'de Beyrut limanında yaşanan patlamadan sonra gerçekleştirilen ilk seçimlerde yenilik yanlısı politikacılar yaklaşık 12 koltuk kazanırken uzun süredir aynı grupların domine ettiği meclise güçlü bir giriş yapmış oldu.

Suudi Arabistan'ın desteklediği Hizbullah'ın rakibi Hristiyan bir grup olan Lübnan Güçleri de koltuk sayısını artırdı.

Mevcut sonuçlar ışığında parlamentoda hiçbir grup tek başına çoğunluğu elde edemezken ülkede siyasetin kitlenmesi ve ağır ekonomik krizden çıkmak için gereken reformları geciktirebilecek gerilimler yaşanması olasılığı yükseldi.