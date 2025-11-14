İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3344
  • EURO
    49,2401
  • ALTIN
    5551.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hizbullah'a saldırı iddiası: Soykırımcı İsrail ateşkesi delme niyetinde
Dünya

Hizbullah'a saldırı iddiası: Soykırımcı İsrail ateşkesi delme niyetinde

İsrail gazetesi, ordunun Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik 'sınırlı' saldırıya hazırlandığını yazdı.

AA14 Kasım 2025 Cuma 16:07 - Güncelleme:
Hizbullah'a saldırı iddiası: Soykırımcı İsrail ateşkesi delme niyetinde
ABONE OL

Yedioth Ahronoth gazetesinde çıkan haberde, İsrail ile Hizbullah arasında son günlerde yeniden yükselen tansiyona işaret edildi.

Hizbullah'ın geçen yılki saldırıların ardından Lübnan'ın güneyindeki bazı sınır bölgelerine yeniden dönmeye başladığı ileri sürüldü.

İsrail ordusunda, Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma konusunda yetersiz kalacağı görüşünün hakim olduğu belirtildi.

Tel Aviv'in değerlendirmelerine göre, Hizbullah'ın hala "on binlerce roket ve birkaç bin füzeye sahip olduğu" iddiasına yer verildi.

Haberde ayrıca Hizbullah'ın geçen yılki saldırıların sonlanmasından sonra Lübnan'da "bir kısmı patlayıcı madde taşıyan binlerce yeni insansız hava aracı (İHA) ürettiği" öne sürüldü.

Bu doğrultuda İsrail ordusunun Lübnan'a "sınırlı" saldırıya hazırlandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut ile Bekaa Vadisi başta olmak üzere ülkede "Hizbullah'a ait silah üretim tesislerini" hedef alacak hava saldırıları düzenlemeyi planladığı kaydedildi.

Varılan ateşkese rağmen sınır bölgesindeki bazı noktalarda işgalini sürdüren İsrail ordusu, Lübnan'a sık sık hava saldırıları düzenliyor.

ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.