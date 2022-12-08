''Hizbullah'ın destekleyeceği cumhurbaşkanı adayına destek vermeyeceğiz''

Caca'nın Mısır'ın günlük gazetesi olan El-Ahram'a verdiği mülakat Lübnan resmi ajansı NNA tarafından da paylaşıldı.

Lübnan Meclisi'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için dokuzuncu kez oturum düzenlemesi ve kimsenin seçilememesinin nedeninin "Hizbullah ve müttefikleri" olan 8 Mart Koalisyonu'nun olduğunu ileri süren Caca, "Ülkedeki durumun daha da kötüleşmesi için süreci tıkıyorlar. Adaylarının boşluğundan daha iyi bir seçenek olduğunu kabul etmemiz için bize baskı yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Partilerinin de destek verip 2016'da seçilen ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Mişel Avn'dan ders aldıklarını belirten Caca, "Şunu öğrendik ki Hizbullah'ın destek verdiği herhangi bir aday ülkeyi daha da kötü bir duruma ve trajedilere sürükleyecektir. Bir kez daha bunu yapmayacağız." dedi.

Hizbullah ve müttefiklerinin yer aldığı 8 Mart Koalisyonu'ndaki Marada Hareketi lideri Süleyman Franciye ve Özgür Yurtseverler Hareketi lideri Cibran Basil'in potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak isimlerinin öne çıkmasının hatırlatılması üzerine Caca, isim zikretmeden 8 Mart Koalisyonu'ndan gelen hiçbir adaya destek vermeyeceklerini kaydetti.

Franciye ve Basil'in yanı sıra Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın isimleri ülkedeki medyada sürekli dile getirilse de henüz Meclis'teki oturumda söz konusu kişilerin adı üzerinden bir oylama gerçekleşmedi.

Caca'nın ifadelerine rağmen Hizbullah'ın henüz resmi bir şekilde desteğini açıkladığı bir Hristiyan cumhurbaşkanı adayı yok.

Lübnan'ın eski Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresinin 31 Ekim'de sona ermesinden bu yana Meclis'te, 9 defa oturum düzenlenmesine rağmen henüz hiçbir adaya seçilemedi.



Lübnan anayasası uyarınca ülke yönetimi Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaşılıyor.

Ülke anayasasına göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni ve Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı 1989 yılında sonlandıran Taif Antlaşması gereğince, Lübnan Meclisi'ndeki 128 sandalye Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.