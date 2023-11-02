Hizbullah'tan İsrail taburuna İHA saldırısı

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait Zebadin Kışlası'ndaki tabur komutanlığına ağır patlayıcı yüklü İHA'larla saldırıldığı ve kışla içerisindeki hedefin "yüksek isabet" oranıyla vurulduğu belirtildi.



Uzmanlara göre Hizbullah, İsrail ile arasındaki çatışmaların başladığı 8 Ekim'den bu yana ilk kez bu tür bir silah kullanıyor.



Bu saldırının, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yarın yapacağı konuşmadan önce olması ise dikkati çekti.



Hizbullah, bu sabah yaptığı açıklamada da mensuplarının Lübnan'ın güney sınırına yakın El-Abad bölgesinde bulunan İsrail'e ait casus sistemini uygun silahlarla hedef aldığını ve sistemin doğrudan vurulduğunu duyurmuştu.

