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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Çok sayıda asker yaralandı

Hizbullah işgalci İsrail'in Hayfa bölgesindeki bir askeri tesisine bomba yüklü İHA'larla saldırı düzenledi. Yaşanan patlamalarda 67 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

13 Ekim 2024 Pazar 20:56 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Çok sayıda asker yaralandı
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İsrail ordusunun, Lübnan'dan ateşlendiğini öne sürdüğü İHA saldırısında, savunma sistemlerinin aracı tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin 4'ünün durumu kritik, 12'si orta ve ağır olmak üzere toplam 67 yaralıya müdahale ettiğini duyurdu.

Sosyal medyada, bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopterin sevk edildiği görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde çok sayıda İsrail askeri bulunmasına rağmen ordu, saldırının düzenlendiği yerin askeri nokta olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

HABERİN VİDEOSU

  • İHA saldırısı
  • Hayfa üssü
  • 67 yaralı

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