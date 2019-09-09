Hizbullah duyurdu: İsrail'e ait İHA'yı düşürdük

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ülkenin hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir İHA'nın örgüt mensuplarınca düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın örgütün elinde olduğu ifade edildi.

- NASRALLAH İHA'LARI DÜŞÜRECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

İsrail ile Hizbullah arasında bir süredir İHA gerilimi yaşanıyor.

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu İHA'ların kendileri tarafından düşürülmediğine dikkati çeken Nasrallah, bundan böyle Lübnan hava sahasına giren İsrail İHA'larını düşürmeye çalışacakları tehdidinde bulunmuştu.